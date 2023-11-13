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09:08, 13 ноября 2023Мир

Раскрыто состояние эвакуированных из сектора Газа россиян

Врач Ярцев: все эвакуированные из Газы россияне страдают от обезвоживания

Фото: МЧС России / ТАСС

Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев раскрыл состояние группы из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам медицинского работника, состояние россиян, вывезенных из зоны конфликта, нормальное, однако все они страдают от обезвоживания.

На кадрах, опубликованных МЧС России, можно увидеть как россияне прибыли на автобусе и микроавтобусах к оперативному штабу министерства в Каире, организованному в конференц-зале одного из египетских отелей. Там россиян обеспечили водой и питанием. Отмечается, что нуждающимся будет предоставлена медицинская и психологическая помощь, им также помогут с оформлением необходимых документов.

Ранее первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в Каир. Днем 13 ноября эти люди должны вылететь в Москву на самолете министерства по делам ЧС. Также в МЧС сообщили, что новая группа россиян из 80-100 человек должна эвакуироваться утром 13 ноября.

При этом, по данным официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, изначально в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.

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      Варвара Кошечкина
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