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00:21, 13 ноября 2023Спорт

Тарасова объяснила худшее с 2019 года выступление Валиевой

Тарасова объяснила результаты фигуристки Валиевой на этапе Гран-при давлением

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани. Ее слова приводит Sport24.

«Большое давление, много новостей со всех сторон, ей тяжело это выносить. Ппрокат Камилы был очень неуверенным, один из худших», — заявила Тарасова. Она обратила внимание на то, что Валиева допустила много ошибок и сделала техническую ошибку, из-за которой ей не засчитали элемент.

12 ноября Валиева заняла четвертое место на Гран-при в Казани, набрав 213,59 балла. Она упала на четверном тулупе. Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года. Победительницей этапа Гран-при стала Софья Муравьева, у которой в активе 228,81 балла.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата.

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      Анастасия Борисова
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