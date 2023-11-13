В России подростки организовали военно-полевой клуб и надругались над детьми

На Кубани подростки шесть раз надругались на тремя восьмилетними школьниками

В Динском районе Краснодарского края компания подростков, которая организовала военно-полевой клуб, не менее шести раз надругались над тремя восьмилетними школьниками. Подробностями случившегося поделились родители младшеклассников, их слова приводит KP.RU.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении школьников еще 10 ноября. По словам родителей, над маленькими детьми надругались подростки 12, 13 и 16 лет. Их знакомство с восьмилетними детьми произошло летом — старшеклассники организовали военно-полевой клуб, где начали тренировать знакомых младшеклассников. Родители обрадовались, так как в населенном пункте, где они жили, не было много детских клубов и дневных лагерей.

Когда лето кончилось, родители начали ограничивать встречи восьмилетних детей со взрослыми школьниками, так как им задавали много домашнего задания. После отказа родителей от встречи со взрослыми приятелями один из мальчиков расплакался и объяснил отцу, что тренировки в бойцовском клубе пропускать нельзя, так как за это наказывают. Что конкретно происходит там, мальчик не рассказал.

Там собирались пацаны, его ровесники и постарше трое мальчиков (...). Саня с радостью ходил на тренировки вечером. Я тоже радовался, что у него такая компания, что старшие пацаны их учат отжиматься, бегать, занимаются с ними военной подготовкой. То есть не сидят в телефонах, а заняты чем-то полезным» Отец одного из пострадавших детей

Об издевательствах над детьми стало известно их родителям, когда старший брат одного из пострадавших мальчиков увидел, как выглядят наказания в военно-полевом клубе. После того, как отец мальчика узнал об этом, он несколько раз толкнул и ударил обидчиков сына и сообщил о ситуации правоохранителям.

Впоследствии стало известно, что об издевательствах над тремя восьмилетними детьми знала мать одного из мальчиков. Она решила не рассказывать о ситуации, чтобы не опорочить ребенка. В случившемся разбираются правоохранители.

Летом 2021 года подростки 13 и 15 лет надругались над 12-летним мальчиком в детском оздоровительном лагере в Златоусте Челябинской области. О сексуальном насилии над ребенком стало известно только спустя год благодаря сделанной одним из детей видеозаписи, попавшей к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.

