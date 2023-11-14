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17:04, 14 ноября 2023Россия

В российском регионе пропала мать с пятилетним сыном

В Ярославской области почти три недели назад пропала мать с пятилетним сыном

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globalookpress.com

В Рыбинске Ярославской области почти три недели назад пропали мать с пятилетним сыном. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЯрСпас» региональному порталу 76.ru.

Сотрудники поисковой группы разъяснили, что 32-летняя россиянка с ребенком исчезли 26 октября.

Женщина в день пропажи была одета в серую шапку, черную куртку, темные брюки и кроссовки. С собой россиянка взяла рюкзак бронзового цвета.

Ее сын был одет в темно-синюю шапку, темно-синюю куртку с узором, темно-синие штаны и желтые сапоги.

Всех жителей Ярославской области, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении матери и ребенка, призвали обратиться в полицию или к сотрудникам отряда «ЯрСпас».

Ранее сообщалось, что в Адыгее женщина с ребенком пропала после падения автомобиля в реку Белая.

Спасатели и неравнодушные граждане приступили к их поискам.

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      Анна Щербакова
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