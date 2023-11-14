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09:44, 14 ноября 2023Россия

Россиянка с ребенком пропала после падения автомобиля в реку

В Адыгее женщина с ребенком пропала после падения автомобиля в реку Белая

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Адыгее автомобиль, внутри которого находились пять человек, упал в реку. После этого пропали женщина с ребенком, сообщили в республиканском управлении МЧС, передает ТАСС.

По информации министерства, три человека сами выбрались на берег после съезда легкового автомобиля в реку, еще двух — 34-летнюю мать с ребенком 10 лет — ищут экстренные службы.

В поисках принимают участие 16 человек, 4 единицы техники и 2 плавательных средства. Спасатели уже нашли автомобиль в реке. Других подробностей о причинах случившегося и промежуточных результатах поисков не приводится.

Ранее в Омской области машина, внутри которой находилась женщина с тремя детьми, съехала в кювет — все находящиеся в автомобиле люди захлебнулись. Внутри находились мальчики в возрасте 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка.

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      Анастасия Шейкина
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