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13:47, 15 ноября 2023Спорт

Сбежавший из сборной Украины чемпион мира ответил на обвинения в предательстве

Сбежавший украинский рыбак Билан: обидно, что многие записали меня в предатели

Фото: @artur_bilan

Чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега Артур Билан ответил на обвинения в предательстве после побега из сборной Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Билан заявил, что ему обидно, что многие сразу записали его в предатели. «Но я увидел, сколько умных и думающих людей еще есть. Поддержка была очень высокая — 90 процентов», — добавил спортсмен.

14 ноября капитан сборной Украины по уличной рыбалке Данил Лясов сообщил, что Билан покинул расположение команды после выступления на чемпионате мира в Италии. По его словам, спортсмен сбежал, когда все спали.

Билан объяснил, что решение далось тяжело, но ему уже прислали две повестки в Вооруженные силы Украины. Он также отметил, что не планирует просить политического убежища в России.

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      Дарья Коршунова
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