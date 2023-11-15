Сбежавший из сборной Украины чемпион мира ответил на обвинения в предательстве
Чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега Артур Билан ответил на обвинения в предательстве после побега из сборной Украины. Его слова приводит РИА Новости.
Билан заявил, что ему обидно, что многие сразу записали его в предатели. «Но я увидел, сколько умных и думающих людей еще есть. Поддержка была очень высокая — 90 процентов», — добавил спортсмен.
14 ноября капитан сборной Украины по уличной рыбалке Данил Лясов сообщил, что Билан покинул расположение команды после выступления на чемпионате мира в Италии. По его словам, спортсмен сбежал, когда все спали.
Билан объяснил, что решение далось тяжело, но ему уже прислали две повестки в Вооруженные силы Украины. Он также отметил, что не планирует просить политического убежища в России.