Сбежавший из сборной Украины рыбак ответил на вопрос о переезде в Россию

Украинский рыбак Артур Билан не будет просить политическое убежище в России

Чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега Артур Билан ответил на вопрос о переезде в Россию после побега из сборной Украины. Его слова приводит «Матч ТВ».

Билан заявил, что не рассматривает возможность просить политического убежища в России.

Ранее капитан сборной Украины по уличной рыбалке Данил Лясов сообщил, что Билан покинул расположение команды после выступления на чемпионате мира в Италии. По его словам, спортсмен сбежал, когда все спали.

Сам Билан назвал решение тяжелым. Он объяснил, что ему уже прислали две повестки в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

