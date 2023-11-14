Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Карлос Алькарас
Завтра
16:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Даниил Медведев
Завтра
23:00 (Мск)
Александр Зверев
Итоговый чемпионат ATP
16:57, 14 ноября 2023Спорт

Сбежавший из сборной Украины рыбак ответил на вопрос о переезде в Россию

Украинский рыбак Артур Билан не будет просить политическое убежище в России

Фото: @artur_bilan

Чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега Артур Билан ответил на вопрос о переезде в Россию после побега из сборной Украины. Его слова приводит «Матч ТВ».

Билан заявил, что не рассматривает возможность просить политического убежища в России.

Ранее капитан сборной Украины по уличной рыбалке Данил Лясов сообщил, что Билан покинул расположение команды после выступления на чемпионате мира в Италии. По его словам, спортсмен сбежал, когда все спали.

Сам Билан назвал решение тяжелым. Он объяснил, что ему уже прислали две повестки в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Ударивший 61 раз кочергой по голове жену россиянин уехал на СВО за помилованием

      В ЕС заявили о выполнении на треть плана по поставке Украине миллиона снарядов

      Сотрудника отеля арестовали за жестокое бандитское нападение на курорте Таиланда

      Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости