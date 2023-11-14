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12:28, 14 ноября 2023Спорт

«Жена не хочет, чтобы я попал на утилизацию» Украинский спортсмен сбежал с чемпионата мира из-за двух повесток в ВСУ

Украинский чемпион мира по рыбалке Билан сбежал из-за угрозы мобилизации

Фото: @artur_bilan

Украинский спортсмен Артур Билан, принимавший участие в чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии в составе сборной Украины, сбежал с соревнований. Об этом сообщил капитан сборной Даниил Лясов.

По его словам, Билан сбежал, когда все спали. «Артур Билан после неудачного выступления на ЧМ в составе сборной Украины принял "такое тяжелое решение". Пока все спали и отдыхали перед дорогой домой», — написал Лясов.

Билан сообщил, что сбежал из-за полученных повесток в ВСУ

Перед тем как сбежать, Билан написал сообщение капитану сборной, в котором объяснил свой поступок. Лясов опубликовал скриншоты их переписки. По словам спортсмена, он принял это решение в последний момент и едет к брату. Он также рассказал, что ему уже прислали две повестки в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Жена не хочет жить в постоянном стрессе, и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и в школу и не слышать взрывов. Естественно, жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию

Артур Биланчлен сборной Украины

Билан сообщил, что возможности «решить вопрос» с повестками у него нет. «А мы хотим жить! Тем более с братом не видимся и можем не увидеться! Это тяжело! Так что я, конечно, понимаю, что моя карьера на Украине уже закончена, но это моя жизнь, и мне в ней жить, и я сам себе судья», — написал Билан.

В конце он уточнил, что отправляется на автостанцию.

За месяц до этого произошел похожий инцидент с украинским футболистом

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17 марта 2023

Футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько в начале октября этого года сбежал в Россию. Сообщалось, что 19-летний спортсмен исчез в неизвестном направлении после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии. Незадолго до инцидента хавбек договорился с «Шахтером» о новом контракте на пять лет. Благодаря этому было принято решение включить его в заявку на матч с «Антверпеном» (2:1). Он провел на поле весь матч, после чего сбежал.

В аэропорту удалось обнаружить лишь форму футболиста, согласно последним неподтвержденным данным, спортсмен попросил политического убежища в России. Распутько удалил все записи в социальных сетях и перестал отвечать на звонки.

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      Варвара Кошечкина
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