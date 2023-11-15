В Госдуме раскрыли подробности об уроках семьеведения для школьников

Депутат Останина заявила о разработке учебника по семьеведению

Государство должно готовить молодежь к тому, что решение о вступлении в брак — это огромная ответственность. Для этого комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей занимается разработкой курса семьеведения в школах. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала глава комитета Нина Останина.

Совместно с Минпросвещения уже ведется разработка единого учебника по семьеведению, сообщила депутат. По ее словам, курс должен включать юридические вопросы, в частности, разъяснять тонкости семейного законодательства, рассказывать, что означает вступление в брак, какая за этим следует ответственность, а также содержать информацию о предохранении, умении находить компромиссы в семейной жизни и многом другом.

Это все большая наука. Мы предлагаем курс семьеведения как один из инструментов, которые готовят молодых людей к будущей семейной жизни, и мы полагаем, что знание своей собственной семьи, дедушек, бабушек, прабабушек, укрепляет семейные ценности. Я была в Оренбургской области, видела это в одной сельской школе, это так воздействует на детей Нина Останина депутат Госдумы

«Иными словами, работы здесь много, и речь ведь не только о мерах материальной поддержки, к чему сейчас свели у нас в общественном пространстве. Две альтернативы для того, чтобы улучшить нашу демографию: либо надо запретить аборты, либо деньги выдавать прямо наличкой семье. Я считаю, что надо сделать все, чтобы побудить девушку оставлять ребенка и чтобы у нее была уверенность, что она не останется наедине с проблемами, когда этот ребенок родится, а потом уже с нее спрашивать, "почему рожать не хочешь", а то "мы тебе запретим сделать аборт", а потом у тебя "ребенка в детский дом можем забрать, тем самым поможем демографию улучшить"», — поделилась парламентарий.

Ранее стало известно, что семьеведение захотели сделать обязательным предметом в школах.

Собеседница «Ленты.ру» также оценила инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который предложил отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, а пошлину за расторжение союза, напротив, увеличить с 650 до 1200 рублей. По мнению Останиной, эта идея может быть целесообразной, если станет частью продуманной системы мер, направленных на укрепление семейных ценностей. Она не остановит разводы и не укрепит семьи, полагает Останина, но в комплексе с другими мерами, она имеет место быть.

Сейчас у нас много ложных разводов из-за единого пособия. Если бы за развод увеличили пошлину, то еще бы и подумали, стоит ли подавать Нина Останина депутат Госдумы

О необходимости изменений в системе ценностей страны накануне также говорили в Совете Федерации. Сенатор Маргарита Павлова заявила, что россиянок нужно перестать ориентировать на получение высшего образования. По ее мнению, вместо образования и карьеры на первое место девушки должны поставить семью и замужество.

Слова Павловой резко раскритиковала первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, отметив, что отказ россиянок от высшего образования уведет страну в Средневековье.