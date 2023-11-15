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09:50, 15 ноября 2023Россия

В российских школах захотели ввести обязательный предмет семьеведение

Останина: семьеведение могут сделать обязательным предметом в российских школах

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Семьеведение захотели сделать обязательным предметом в российских школах. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА Новости.

«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», — заявила она, уточнив, что к 2024 году подготовят единый учебник, по которому будут преподавать предмет.

Останина отметила, что этот курс уже ввели в школьную программу в 40 регионах страны. По убеждению парламентария, подростков необходимо готовить к семейной жизни и говорить с ними о важности сохранения семьи.

Ранее Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье. Также она призвала ввести скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить для них социальное жилье и ввести льготные посещения учреждений культуры для детей из многодетных семей.

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      Варвара Родикова
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