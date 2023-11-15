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09:19, 15 ноября 2023Силовые структуры

Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России Ирека Магасумова о случайном выстреле. Что известно о ситуации?

СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России Ирека Магасумова об убийстве
Ирек Магасумов

Ирек Магасумов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова о случайном выстреле, офицер подозревается в убийстве девушки. Об этом сообщил его адвокат Алексей Сандалов.

По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические

Алексей Сандаловадвокат Ирека Магасумова

Он отметил, что ранее следствие уже назначило три экспертизы. Предполагается исследовать на предмет следов пороха одежду Магасумова и его сослуживца, также будет проверена вменяемость обвиняемого и свидетелей.

В настоящее время Герой России находится в СИЗО. Дело расследует Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

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31 октября 2023

Депутат Хинштейн пообещал проверить дело Магасумова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 29 сентября сообщил, что дело заместителя командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ирека Магасумова истребовано для проверки в ГВСУ СКР.

По его словам, в деле есть масса вопросов, которые заставляют усомниться в причастности офицера к случайному убийству, несмотря на то, что в нем есть явка с повинной.

При этом в деле есть явка с повинной другого офицера, признающего, что именно он случайно выстрелил из своего пистолета, смертельно ранив девушку. Само орудие преступления на следующий день нашли у него при обыске. Ряд сослуживцев говорят, что он признавался им в содеянном и даже сбрил бороду, чтобы его не опознали

Александр Хинштейндепутат Госдумы

Хинштейн пообещал держать ход расследования на особом контроле. Он также рассказал, что сам Магасумов просит вернуть его в зону проведения специальной военной операции.

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19 сентября 2023

Магасумов был арестован после гибели девушки в Луганске

Герой России, кавалер трех орденов Мужества с августа находится в СИЗО. По данным следствия, 11 августа Магасумов со старшим лейтенантом познакомились в луганском баре с двумя девушками. Те попросили пострелять из пистолета, и в итоге одна из пуль попала в одну из них.

Защита фигуранта утверждает, что Магасумов уехал на помощь сослуживцу и не присутствовал в роковой момент. Случайный выстрел сделал старший лейтенант, который и сознался в этом, однако следователи задержали подполковника.

13 октября суд в Луганске оставил без изменения меру пресечения офицеру. Адвокаты подали жалобу на содержание подзащитного в СИЗО, которую рассмотрит Южный окружной военный суд.

10 ноября военный суд оставил офицера под стражей. Таким образом была отклонена жалоба защиты, добивавшейся его освобождения.

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      Марина Совина
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