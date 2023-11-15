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10:34, 15 ноября 2023Забота о себе

Россиян предостерегли от неправильной борьбы с известной косметической проблемой

Фото: lara martone / Shutterstock / Fotodom

Многие люди путают внешне схожие сальные нити и так называемые черные точки, при этом неправильная попытка удалить их может привести к плачевным последствиям, предупредил онколог Леонид Доронин. В своем Telegram-канале врач предостерег россиян от самостоятельной борьбы с этими известными косметическими проблемами.

Врач объяснил, что темные точки, при выдавливании которых появляется светлый полупрозрачный след, — это сальные нити. Кожа образует их как защитный механизм. Если попытаться избавиться от них с силой, можно получить воспаление носа, добавил Доронин.

Убрать сальные нити на лице можно с помощью гидрофильного масла, рассказал специалист. Оно подойдет тем, у кого нежирная кожа. Также можно воспользоваться салициловой кислотой, сделать деликатный пилинг или угольные маски.

Черные точки темнее сальных нитей. Они расположены реже, имеют разный размер, и их легко выдавить

Леонид Доронинонколог
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По словам Доронина, черные точки образуются при неправильном питании, ошибочном выборе уходовых средств, а также при проблемах со здоровьем. «Не пытайтесь их давить!» — призвал в заключение врач.

Ранее Леонид Доронин рассказал, что деменция может развиться не только у людей пожилого возраста, но и у детей до 18 лет. По его словам, больной ребенок становится дезориентированным, неспособным контролировать эмоции и умственную деятельность.

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      Вера Владзиевская
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