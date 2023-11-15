Wildberries пересмотрел правила работы после проверки Генпрокуратуры. Что изменится для покупателей?

Генпрокуратура России завершила проверку Wildberries, компания изменит 20 норм

Генеральная прокуратура России завершила проверку интернет-магазина Wildberries. По ее результатам компания внесла изменения, регламентирующие взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

Изменения затронули 20 правил в работе с клиентами

Теперь покупатель не обязан проверять качество товара сразу при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Кроме того, продавцы смогут изменить срок доставки товара только после согласования с потребителем. Также у покупателя появилось право отказаться от продукции, даже если она представляет собой технически сложное устройство.

Помимо этого Wildberries сократил сроки рассмотрения претензий о замене товара. В дополнение маркетплейс начал тестировать программное обеспечение, которое позволит отменять заказ через личный кабинет.

Ситуация у офиса Wildberries в Москве . Фото: Александр Щербак / ТАСС

Проверку маркетплейса организовали по поручению генпрокурора

Надзорные мероприятия были организованы по поручению генпрокурора России Игоря Краснова. Он поручил проверить компанию из-за введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard и взимания с покупателей платы за возврат товаров. Этому предшествовало совещание представителей Генпрокуратуры, Wildberries и банков.

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на площадке промышленно-логистического парка Новосибирской области. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Wildberries ввел комиссию для карт Visa и Mastercard

С 9 октября 2023 года Wildberries ввел комиссию в три процента от стоимости покупки за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрий Колесников объяснил, что доля является вознаграждением банку, осуществляющему обработку платежа, поскольку у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по ним.

Детали по проведению операций с помощью остальных доступных способов оплаты приведены в оферте маркетплейса Дмитрий Колесников Директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries

Тогда же глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов обратил внимание, что в российском законодательстве нет положений, которые бы запрещали продавцу или маркетплейсу устанавливать разные цены в зависимости от способа безналичной оплаты. По его словам, существуют следующие условия — компании обязаны использовать национальные платежные инструменты, и им запрещено давать потребителям скидку за оплату наличными.