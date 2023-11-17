Хаос, раскол и государственный переворот. Зеленский предупредил об угрозе нового «майдана» на Украине

Зеленский: на Украине может готовиться «майдан» с целью смещения президента

На Украине может произойти государственный переворот с целью смещения главы республики. Об этом во время встречи с представителями иностранной прессы предупредил президент страны Владимир Зеленский.

Украинский лидер считает, что подобные планы есть у России — по его словам, Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать настоящий хаос внутри страны и в конечном итоге сместить ее президента.

В Киеве раскрыли подробности подготовки нового «майдана»

Зеленский уточнил, что речь идет о так называемой операции «Майдан-3». На его взгляд, такое название может быть своеобразной отсылкой к центральной площади Киева, которая была центром массовых протестов и митингов в 2004 и 2014 годах.

Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины выразил мнение, что в Москве понятие «майдана» близко перевороту, в связи с этим смысл и цели готовящегося мероприятия понятны.

На Западе также высказывались о вероятном перевороте на Украине

Бывший член ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что уже сейчас действия Зеленского, возможно, подталкивают к военному перевороту на Украине.

Он отметил, что украинский лидер начал увольнять генералов и высокопоставленных военных в рядах армии.

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При этом бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен также призывал присмотреться к главе Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову, который якобы способен возглавить заговор против президента.

По словам Брайена, Зеленский и так находится в состоянии войны со своими генералами, а военачальники ради заключения мира с Россией вполне готовы сместить несговорчивого главу государства.

Конфликт между Зеленским и военными обострился на фоне неудач на фронте

Официально офис президента старается создавать видимость консолидации между Вооруженными силами Украины и политической властью — там публично отвергали наличие раскола и просили прекратить спекуляции на данную тему.

В свою очередь военные открыто поддерживали главнокомандующего украинской армией и распространяли слухи о выдвижении кандидатуры Валерия Залужного на президентских выборах. В частности, об этом высказался бывший командующий обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко.

Телеведущая Янина Соколова (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) выразила согласие с Марченко и заявила, что Украине нужен президент-военный, «с опытом [бывшего президента Франции генерала] Шарля де Голля», который переведет страну на военные рельсы, победит коррупцию и закончит конфликт

Итогом предыдущих массовых волнений на Украине была смена власти

«Оранжевая революция» на Майдане Незалежности в Киеве длилась с 22 ноября 2004 года по 23 января 2005 года. Поводом для серии митингов, пикетов и забастовок стали итоги второго тура выборов президента Украины, согласно которым победил кандидат Виктор Янукович. Однако в результате он был вынужден уступить пост сопернику Виктору Ющенко.

В ноябре 2013 года в центре украинской столицы начался Евромайдан. Он стал своеобразным ответом на решение Януковича приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

По итогам трехмесячного протеста в стране сменилась власть — на внеочередных выборах победу одержал Петр Порошенко, в Донецкой и Луганской областях были провозглашены независимые республики и начались полномасштабные военные действия, а в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России.