Тарасова ответила выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

Тарасова заявила, что России не нужно признание WADA для проведения Игр дружбы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК), которые заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если мы что-то захотим провести, мы проведем. Так же, как и они. Нам их признание не нужно, и им наше тоже», — заявила специалист. Она обратила внимание на то, что Россия находится под санкциями.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства. Они выступили против и посчитали, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По их мнению, участие в соревнованиях противоречит введенным санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.