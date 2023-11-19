В Пентагоне разочаровались стратегией противодействия атакам на Ближнем Востоке

WP: в Пентагоне разочарованы стратегией противодействия иранским прокси

Чиновники в Пентагоне разочаровались стратегией противодействия иранским прокси и их атакам на силы США на Ближнем Востоке. О недовольстве сотрудников Министерства обороны США сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства.

«Не существует четкого определения того, что мы пытаемся сдержать. Пытаемся ли мы сдержать подобные иранские атаки в будущем? Это явно не работает», — заявил представитель Пентагона.

Отмечается, что в связи с ударами представители администрации президента США Джо Байдена в течение последнего месяца неоднократно призывали Тегеран обуздать поддерживаемые им группировки, предупреждая о праве Вашингтона ответить в любое время. Однако эти предупреждения остались без внимания.

Ранее радикальным шиитским движением «Исламское сопротивление Ирака» была обстреляна база в Телль-Бейдаре на северо-востоке Сирии, на которой находятся военные из США. Радикалы назвали атаку ответом на «преступления, совершаемые Израилем» против людей в секторе Газа при поддержке США.