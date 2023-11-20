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17:10, 20 ноября 2023Мир

Члены НАТО приблизились к соглашению по черноморским минно-тральным силам

Bloomberg: Турция, Румыния и Болгария близки к созданию общих минно-тральных сил

Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Члены НАТО Турция, Румыния и Болгария приблизились к соглашению о создании совместных сил для обезвреживания в акватории Черного моря мин, попадающих в их части водного пространства в результате конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, заместители министров обороны трех стран собираются встретиться в Анкаре в среду, чтобы попытаться окончательно согласовать детали работы подразделения по обезвреживанию морских мин, однако неясно, будет ли подписано окончательное соглашение после этой встречи. Министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии не дали комментариев.

Отмечается, что в случае согласия минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как начался конфликт на Украине.

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      Дарья Балацкая
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