Члены НАТО приблизились к соглашению по черноморским минно-тральным силам

Bloomberg: Турция, Румыния и Болгария близки к созданию общих минно-тральных сил

Члены НАТО Турция, Румыния и Болгария приблизились к соглашению о создании совместных сил для обезвреживания в акватории Черного моря мин, попадающих в их части водного пространства в результате конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, заместители министров обороны трех стран собираются встретиться в Анкаре в среду, чтобы попытаться окончательно согласовать детали работы подразделения по обезвреживанию морских мин, однако неясно, будет ли подписано окончательное соглашение после этой встречи. Министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии не дали комментариев.

Отмечается, что в случае согласия минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как начался конфликт на Украине.