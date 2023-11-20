Названа дата прощания с экс-губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым

Прощание с экс-губернатором Кузбасса Тулеевым пройдет 22 ноября

Прощание с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, которого не стало на 80-м году жизни, пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва. Дату назвали в региональном институте развития профессионального образования, ректором которого был политик, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Тулеева могут похоронить рядом с могилой сына в Кемерово.

У бывшего главы Кузбасса в последние годы были серьезные проблемы со спиной. Региональные журналисты часто видели его с тросточкой.

О кончине Тулеева стало известно в понедельник, 20 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев напомнил, что он руководил регионом «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести Кузбасс из кризиса».

Тулеев ушел в отставку в 2018 году после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого не удалось спасти 60 человек, в том числе 37 детей.