Назван возможный ключевой свидетель по делу криптофирмы Деревянко

Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы Деревянко

Звезда Comedy Club Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы российского актера, звезды фильмов «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и сериала «Беспринципные» Павла Деревянко, которого обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам бизнес-партнера артиста Григория Мулузяна, Ревва продал Деревянко свою долю в Telegram-боте, через который совершались транзакции, за 25 миллионов рублей. Бизнесмен отметил, что они с шоуменом «не сошлись характерами», поэтому их сотрудничество продлилось менее полугода.

Ранее стало известно о признании части вины Павлом Деревянко. «Половина моей вины в этом во всем, что недостаточно во все это вникал», — сказал он.

До этого Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сообщалось, что в полицию обратился предприниматель, вложившийся в криптокомпанию актера. Он заявил, что заключил три договора займа с Деревянко и Мулузяном и с конца сентября прошлого года вложил более миллиона рублей в компанию, однако спустя год не получил никакой прибыли.

Позже стало известно, что обманутых инвесторов намного больше: суммарно вкладчики требуют с артиста 35 миллионов рублей.