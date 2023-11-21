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10:35, 21 ноября 2023Культура

Назван возможный ключевой свидетель по делу криптофирмы Деревянко

Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы Деревянко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звезда Comedy Club Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы российского актера, звезды фильмов «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и сериала «Беспринципные» Павла Деревянко, которого обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам бизнес-партнера артиста Григория Мулузяна, Ревва продал Деревянко свою долю в Telegram-боте, через который совершались транзакции, за 25 миллионов рублей. Бизнесмен отметил, что они с шоуменом «не сошлись характерами», поэтому их сотрудничество продлилось менее полугода.

Ранее стало известно о признании части вины Павлом Деревянко. «Половина моей вины в этом во всем, что недостаточно во все это вникал», — сказал он.

До этого Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сообщалось, что в полицию обратился предприниматель, вложившийся в криптокомпанию актера. Он заявил, что заключил три договора займа с Деревянко и Мулузяном и с конца сентября прошлого года вложил более миллиона рублей в компанию, однако спустя год не получил никакой прибыли.

Позже стало известно, что обманутых инвесторов намного больше: суммарно вкладчики требуют с артиста 35 миллионов рублей.

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      Варвара Кошечкина
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