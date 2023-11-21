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16:00, 21 ноября 2023Экономика

Рейтинги российских компаний обязали публиковать вне зависимости от их согласия

ЦБ России обязал публиковать рейтинги компаний даже при наличии апелляции

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Центробанк обязал российские кредитные рейтинговые агентства (КРА) раскрывать все рейтинги, присвоенные компаниям, вне зависимости от согласия последних с принятым решением. Это позволит обеспечить прозрачность и независимость деятельности КРА, отмечается в сообщении регулятора.

Там отметили, что рейтинговые агентства должны публиковать рейтинги в том числе при наличии мотивированных апелляций, а также при расторжении договора об осуществлении рейтинговых действий.

В реестр КРА Банка России в настоящее время входят четыре кредитных рейтинговых агентства: АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА», Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА») и ООО «Национальные Кредитные Рейтинги» («НКР»).

С 2024 года Центробанк отменит ряд послаблений для профучастников рынка ценных бумаг, введенных ранее для преодоления кризисных явлений. Одним из них, напоминает «Коммерсантъ», станет прекращение возможности использовать альтернативный кредитный рейтинг в отсутствие официально признанного.

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      Дмитрий Воронин
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