Рейтинги российских компаний обязали публиковать вне зависимости от их согласия

ЦБ России обязал публиковать рейтинги компаний даже при наличии апелляции

Центробанк обязал российские кредитные рейтинговые агентства (КРА) раскрывать все рейтинги, присвоенные компаниям, вне зависимости от согласия последних с принятым решением. Это позволит обеспечить прозрачность и независимость деятельности КРА, отмечается в сообщении регулятора.

Там отметили, что рейтинговые агентства должны публиковать рейтинги в том числе при наличии мотивированных апелляций, а также при расторжении договора об осуществлении рейтинговых действий.

В реестр КРА Банка России в настоящее время входят четыре кредитных рейтинговых агентства: АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА», Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА») и ООО «Национальные Кредитные Рейтинги» («НКР»).

С 2024 года Центробанк отменит ряд послаблений для профучастников рынка ценных бумаг, введенных ранее для преодоления кризисных явлений. Одним из них, напоминает «Коммерсантъ», станет прекращение возможности использовать альтернативный кредитный рейтинг в отсутствие официально признанного.