В Госдуме высказались о запрете на трудоустройство мигрантов в ряде регионов

Депутат Бессараб: регионы запрещают мигрантам работать ради преимущества россиян

Регионы установили запреты на трудоустройство мигрантов в определенных сферах деятельности, чтобы в условиях, когда россияне нуждаются в хорошо оплачиваемой работе, преимущество оставалось за ними. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, федеральное законодательство разрешает регионам принимать подобные решения и они пользуются этой возможностью. «Регионы имеют право и квотировать рабочие места, то есть ограничивать работодателей в запросе иностранной рабочей силы. Отдельные регионы вообще поставили нулевую квоту на 2023 год, и весь 2023 год в отдельных регионах России не было ни одного иностранного рабочего за исключением высококвалифицированных кадров», — добавила она.

«Это не значит, что мы как-то дискриминируем иностранную рабочую силу. Ни в коем случае. Но, например, запрет на работу в такси, в автобусах связан прежде всего с низким уровнем знания русского языка, с незнанием элементарно схем движения общественного транспорта, часто с некачественным обслуживанием пассажиропотока», — высказалась парламентарий.

Я думаю, что такие решения в отдельных регионах назрели и потребовали суровых, не всегда воспринимаемых иностранной рабочей силой решений, но нацеленных, конечно, на защиту трудящихся россиян Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее в Курганской области на год запретили мигрантам осуществлять работу в нескольких сферах деятельности, сообщил портал «Курган Онлайн». Им нельзя будет работать в такси или автобусах, на производстве детского питания и диетических продуктов, в гостиницах и других учреждениях временного проживания, в отделах кадров и в сфере образования.

Кроме того, в Магаданской области мигрантам запретили на год управлять общественным транспортом. До этого от привлечения мигрантов к работе на общественном и городском транспорте и в заведениях общепита решили отказаться в Тульской области. Аналогичные меры действуют в Челябинской, Калужской и Тюменской областях.