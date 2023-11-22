В России призвали закрепить перемирие Израиля и ХАМАС в ООН

Депутат Журова призвала закрепить перемирие Израиля и ХАМАС в ООН

Временное перемирие Израиля и радикальной группировки ХАМАС нужно закрепить на уровне ООН, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она предложила окончательно решить конфликт на Ближнем Востоке.

«Россия пыталась через ООН это решение провести давно, было бы меньше жертв. Но сейчас это правильно с человеческой точки зрения, можно говорить, что такие обмены произойдут и кровопролития не будет. Не знаю уж как надолго, потому что мы знаем, что с 1949 таких перемирий было заключено не одно. И надолго ли этого хватает?» — отметила депутат.

Им надо принимать более серьезные решения на уровне ООН, чтобы больше это не повторялось. Все равно опять это временно, к сожалению, — погасили немножко конфликт, но он не исчез Светлана Журова депутат Госдумы

Израиль и ХАМАС объявили четырехдневное перемирие в секторе Газа. Соглашение, которое удалось заключить при посредничестве США, Катара и Египта, начнет действовать в течение суток. В сектор Газа доставят гуманитарную и медицинскую помощь. Помимо этого, стороны договорились обменять 50 заложников на 150 заключенных палестинских женщин и подростков в израильских тюрьмах. Тель-Авив также сообщил, что готов продлевать соглашение на один день за каждых 10 дополнительно освобожденных пленных.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал решение «тяжелым, но верным». По его словам, сейчас для Израиля важно вернуть заложников. Правительство страны уже опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которых готовы обменять. Представители ХАМАС сообщили, что переговоры были многодневными и трудными.

