Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 22 ноября 2023Мир

В Израиле опубликовали список подлежащих освобождению палестинских заключенных

Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению заключенных

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министерство юстиции Израиля опубликовало список подлежащих освобождению палестинских заключенных в рамках соглашения о возвращении заложников, удерживаемых в секторе Газа с момента обострения конфликта с исламистской группировкой ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с постановлением правительства составлен список заключенных, подлежащих освобождению. Информация верна на момент публикации и предоставлена правоохранительными органами», — передается в заявлении ведомства.

Также газета The Times of Israel обратила внимание, что из опубликованного списка почти 290 из 300 человек являются людьми младше 18 лет. Большинство из них было осуждено за участие в массовых беспорядках на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

Ранее ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от трех до пяти дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Долго их выкуривали» Раненый российский офицер подбил танк из гранатомета в бою с «Азовом»

      Ирина Шейк снялась в откровенном костюме для Zara

      Одна страна Азии захотела запустить прямые рейсы в Россию

      Российский мэр обматерил подчиненных за нерасторопность после урагана

      Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

      Новый президент Аргентины предупредил о гиперинфляции

      Россиянам посоветовали простой способ профилактики инсульта

      В России оценили влияние на рынок электроники запланированного утильсбора

      Оценена возможность усиления сокращения нефтедобычи ОПЕК+

      Си Цзиньпин примет в Пекине Володина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости