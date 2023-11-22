В Израиле опубликовали список подлежащих освобождению палестинских заключенных

Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению заключенных

Министерство юстиции Израиля опубликовало список подлежащих освобождению палестинских заключенных в рамках соглашения о возвращении заложников, удерживаемых в секторе Газа с момента обострения конфликта с исламистской группировкой ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с постановлением правительства составлен список заключенных, подлежащих освобождению. Информация верна на момент публикации и предоставлена правоохранительными органами», — передается в заявлении ведомства.

Также газета The Times of Israel обратила внимание, что из опубликованного списка почти 290 из 300 человек являются людьми младше 18 лет. Большинство из них было осуждено за участие в массовых беспорядках на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

Ранее ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от трех до пяти дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.