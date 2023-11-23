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10:11, 23 ноября 2023Мир

Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа»

Politico: Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа»

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильские военные раскрыли убежище ХАМАС под крупнейшей больницей «Аль-Шифа» в секторе Газа и показали его журналистам. Об этом сообщает Politico.

«Десятки солдат сопровождали журналистов через узкий каменный туннель (...) В жилых помещениях, расположенных в конце туннеля, были кондиционер, кухня, ванная комната и пара металлических кроватей», — сказано в публикации.

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, больница «Аль-Шифа» — крупнейший террористический объект ХАМАС. Отмечается, что израильская сторона не раз заявляла, что под территорией больницы группировка спрятала командный пункт и бункеры. Военные назвали подземное убежище своим самым значимым открытием.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что ЦАХАЛ разрушил около 400 шахт, являющихся частью сети тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС. Израильские военные также отметили, что многие шахты, ведущие к сети туннелей, расположены внутри гражданских больниц, школ и домов.

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      Виктория Кондратьева
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