Кризис в Конгрессе США вызвал масштабный всплеск отставок

WSJ: конгрессмены США подали рекордное за 12 лет число заявлений об отставке

Число сенаторов и членов Палаты представителей США, подавших заявление об отставке, достигло рекордного за 12 лет количества заявок. О масштабном уходе конгрессменов сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации газеты, 12 конгрессменов (шесть республиканцев и шесть демократов) подали в отставку из-за внутреннего кризиса в Конгрессе и борьбы Республиканской партии вокруг бюджетных законопроектов о государственных расходах. Более того, конгрессмены устали от «публичных выходок коллег и их оскорбительного поведения в СМИ».

«Последние несколько лет были одними из самых трудных и разочаровывающих периодов в моей профессиональной карьере», — заявил о причине ухода с должности демократ от штата Мичиган, конгрессмен Дэниел Килди.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена задержками с вынесением на обсуждение и голосование в Палате представителей Конгресса пакета поддержки Украины, уже испытывающей нехватку американской военной помощи.