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02:59, 23 ноября 2023Мир

Белый дом забеспокоился из-за задержек голосования по Украине

Politico: Белый дом обеспокоен задержкой голосования в Конгрессе по Украине

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена задержками с вынесением на обсуждение и голосование в Палате представителей Конгресса пакета поддержки Украины, уже испытывающей нехватку американской военной помощи. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, спикер Майк Джонсон обозначил, что в определенный момент вынесет украинский вопрос на голосование, «но Белому дому до сих пор не понятен новый республиканский лидер и его подход к переговорам».

Как отмечается в материале, демократы раздосадованы действиями Джонсона, поскольку вопрос финансирования Украины уже достигает «кризисной точки». В Демократической партии надеются, что после дня Благодарения палата начнет обсуждение запроса Байдена на комплексную помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие цели национальной безопасности.

При этом у контролирующих палату республиканцев и Джонсона останется всего около трех недель до рождественских праздников и нет уверенности, что за это время они успеют вынести вопрос на обсуждение и принять. На этом фоне в Белом доме вспоминают бывшего спикера Кевина Маккарти, которого ранее сместили с его должности усилиями группы республиканцев при полной поддержке демократов в палате.

В то же время конгрессмены в разговоре с изданием признаются, что среди обеих партий сохраняется подавляющая поддержка в вопросе финансирования Украины. Таким образом, решение вопроса зависит от спикера Джонсона.

Ранее Палата представителей одобрила проект бюджета США без помощи Украине и Израилю, внесенный на голосование ее спикером Джонсоном. Документ предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ. Часть из них, связанная с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января. Средства на остальные правительственные сектора будут рассчитаны до 2 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала законопроект, назвав его несерьезным предложением и источником еще большего хаоса.

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      Марина Совина
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