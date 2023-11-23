Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 23 ноября 2023Силовые структуры

Участник ОПГ «Саранские» получил 22 года за бандитизм

В Брянске суд дал 22 года члену ОПГ «Саранские» Кулаеву за убийство и бандитизм

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Брянский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы члена ОПГ «Саранские» Анатолия Кулаева за новые преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Наказание назначено с учетом первого приговора, по которому бандит уже отбывает срок. Его отправят в колонию особого режима.

Суд установил, что Кулаев в начале 2000-х годов вступил в банду и был ее членом до задержания в ноябре 2021 года. Он входил в силовое звено ОПГ и получал доход от ее криминальной деятельности. В 2007 году участники банды, среди которых был Кулаев, похитили и расправились с подельником. Его тело они сожгли в поселке Лесозавод, после чего выбросили в реку вместе с вещами.

В последнем слове подсудимый признал свою вину.

ОПГ «Саранские» существовала с 1993 года, в ней было 19 участников. Они совершали расправы, вымогательства, похищали людей и угоняли машины в Московском регионе. В 2000 году банда перебралась в Брянск, чтобы совершать заказные преступления.

13 ноября сообщалось о задержании в Брянске 51-летнего полковника полиции в отставке по подозрению в «крышевании» «Саранских». Он, в частности, на посту начальника отдела по раскрытию преступлений против личности брянского уголовного розыска разваливал уголовные дела против бандитов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      На российской военной технике заметили новый символ. Чем он отличается от Z и V?

      Раскрыты подробности задержания криминального авторитета в российском аэропорту

      МИД Франции назвал преимущество вступления Швеции в НАТО

      Звезда «Аншлага» купила новую квартиру в Москве

      Российский хирург назвал самые модные пластические операции

      На Украине призвали граждан экономить электричество

      В МИД раскритиковали заявления Борреля о мире на Украине

      Израиль назвал причину задержания главы больницы «Аш-Шифа» в Газе

      Роднина высмеяла денежные требования международных федераций к россиянам

      В российском регионе назвали законной вырубку охраняемого леса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости