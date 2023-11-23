Участник ОПГ «Саранские» получил 22 года за бандитизм

В Брянске суд дал 22 года члену ОПГ «Саранские» Кулаеву за убийство и бандитизм

Брянский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы члена ОПГ «Саранские» Анатолия Кулаева за новые преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Наказание назначено с учетом первого приговора, по которому бандит уже отбывает срок. Его отправят в колонию особого режима.

Суд установил, что Кулаев в начале 2000-х годов вступил в банду и был ее членом до задержания в ноябре 2021 года. Он входил в силовое звено ОПГ и получал доход от ее криминальной деятельности. В 2007 году участники банды, среди которых был Кулаев, похитили и расправились с подельником. Его тело они сожгли в поселке Лесозавод, после чего выбросили в реку вместе с вещами.

В последнем слове подсудимый признал свою вину.

ОПГ «Саранские» существовала с 1993 года, в ней было 19 участников. Они совершали расправы, вымогательства, похищали людей и угоняли машины в Московском регионе. В 2000 году банда перебралась в Брянск, чтобы совершать заказные преступления.

13 ноября сообщалось о задержании в Брянске 51-летнего полковника полиции в отставке по подозрению в «крышевании» «Саранских». Он, в частности, на посту начальника отдела по раскрытию преступлений против личности брянского уголовного розыска разваливал уголовные дела против бандитов.