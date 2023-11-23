Экс-офицер НАТО Кастель рассказал о мечте поселиться в России

Бывший офицер НАТО француз Эрван Кастель, примкнувший как доброволец к донецкому ополчению, рассказал о мечте жить в российской глубинке и быть ближе к русскому народу. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Кастель служил в армии и участвовал в военных операциях в странах Африки, но в 2015 году решил присоединиться к ополчению ДНР. «Когда случился майдан, я решил ежедневно следить за новостями, а после бойни в Одессе и бомбежки Луганска я решил уехать из Французской Гвианы (...) и вступить в сопротивление Донбасса», — заявил он.

Экс-офицер отметил, что еще до начала специальной военной операции на Украине участвовал в боях в районе Дебальцева, в Горловке и был тяжело ранен в районе Сосновки. Однако после окончания боевых действий возвращаться во Францию не планирует. «Если я все еще буду жив, я хочу поселиться в России, в каком-нибудь сельском регионе (...) и заняться еще одним своим увлечением — традиционной музыкой и пением», — объяснил Кастель.

Ранее французский экс-дипломат Жерар Аро заявил, что Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение. По словам дипломата, европейские страны сталкиваются с экономическими проблемами и инфляцией из-за помощи Киеву.