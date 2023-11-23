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14:10, 23 ноября 2023Россия

Российские военные уничтожили самоходки натовского образца в зоне СВО

Минобороны: ВС России уничтржили САУ Krab, Caesar и Paladin в зоне спецоперации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили самоходные артиллерийские установки (САУ) натовского образца на купянском и краснолиманском направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, российским военным удалось подбить САУ Krab, Caesar и Paladin.

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      Марк Леонов
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