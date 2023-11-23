Российские военные уничтожили самоходки натовского образца в зоне СВО

Минобороны: ВС России уничтржили САУ Krab, Caesar и Paladin в зоне спецоперации

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили самоходные артиллерийские установки (САУ) натовского образца на купянском и краснолиманском направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, российским военным удалось подбить САУ Krab, Caesar и Paladin.