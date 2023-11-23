Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 23 ноября 2023Мир

Стали известны расходы Израиля в конфликте с ХАМАС

Bloomberg: Израиль в ходе конфликта с ХАМАС потратит около 48 млрд долларов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль в ходе конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС в 2023-2024 годах потратит около 48 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные финансовой компании Leader Capital Markets.

Отмечается, что Израиль, скорее всего, будет нести две трети общих расходов в конфликте, а остальную часть возьмут на себя США.

«Мы вполне способны финансировать Государство Израиль даже в более экстремальных сценариях, чем нынешние боевые действия», — отметил главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат поставлять оружие Израилю вопреки призывам исламских стран. Он также уточнил, что сейчас Конгресс рассматривает запрос о выделении дополнительной помощи Израилю и Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Как удар попы об лед» Дерипаска заявил об экономическом капкане для России

      Супермодель и телеведущую обокрали в аэропорту на 2,2 миллиона рублей

      Песков рассказал о надеждах России по вопросу внешней политики Армении

      В российском регионе получившим инвалидность бойцам СВО заплатят по миллиону

      В НАТО признали невозможность быстрого ответа на возможную атаку России

      Турецкие спецслужбы спасли взломавшего «Железный купол» хакера

      Шойгу прокомментировал гибель журналиста Максудова

      Стоимость жилья в России предложили увеличить

      Москвичей экстренно предупредили об опасной погоде

      Лукашенко предупредил об исходящей от Украины угрозе всему миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости