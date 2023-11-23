Стали известны расходы Израиля в конфликте с ХАМАС

Bloomberg: Израиль в ходе конфликта с ХАМАС потратит около 48 млрд долларов

Израиль в ходе конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС в 2023-2024 годах потратит около 48 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные финансовой компании Leader Capital Markets.

Отмечается, что Израиль, скорее всего, будет нести две трети общих расходов в конфликте, а остальную часть возьмут на себя США.

«Мы вполне способны финансировать Государство Израиль даже в более экстремальных сценариях, чем нынешние боевые действия», — отметил главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат поставлять оружие Израилю вопреки призывам исламских стран. Он также уточнил, что сейчас Конгресс рассматривает запрос о выделении дополнительной помощи Израилю и Украине.