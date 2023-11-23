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11:42, 23 ноября 2023Мир

Названы возможные новые поставщики оружия Украине

Военный эксперт Кнутов: арабские страны могут начать поставки оружия Украине

Фото: Reuters

Западные страны, в частности США, сейчас ищут оружие и боеприпасы для Украины по всему миру, считает военный эксперт, директор Музея войск Противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможных поставщиков снарядов и техники Киеву из третьих стран.

Специалист утверждает, что в новых источниках поставок особенно заинтересован Вашингтон. По его словам, Соединенные Штаты из-за риска начала военного конфликта на Тайване стараются сохранить побольше боеприпасов.

Они в свое время задействовали арабские страны, в частности, Марокко поставляло танки. Возможно, что сейчас они будут скупать их в арабских странах в обмен на какие-то преференции

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«И давайте еще не забывать Турцию при всех своих скандальных заявлениях на международной арене во всем, что касается поддержки Украины, ведет себя достаточно активно. В Турции производственные мощности достаточно серьезные для поставок снарядов и других видов оружия», — сказал он.

Также Юрий Кнутов отметил, что в последнее время на фронте стало все больше турецких военных, которые сражаются на стороне Киева.

«С фронта приходит информация, что на ряде участков на передовой раньше была английская и польская речь, а сейчас ее сменила испанская речь — это Боливия — и турецкая речь. Причем турецкая речь — это не просто наемники, это профессиональные спецназовцы, которые под видом так называемых добровольцев воюют на стороне украинской армии. На ряде участков фронта это все очень хорошо прослушивается, то есть там не один и не два человека, а целые подразделения. Учитывая ситуацию, вероятность поставки оружия из Турции велика», — заключил он.

По информации издания Politico, Евросоюз сомневается в том, что сможет поставить миллион артиллерийских снарядов к марту. Как сообщил неназванный французский дипломат, в таком случае страны объединения будут готовы закупить снаряды в третьих странах.

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      Варвара Кошечкина
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