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05:00, 23 ноября 2023Забота о себе

Женщина стала жить с любимым человеком и столкнулась с неожиданной проблемой

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Психотерапевт, сексолог Памела Коннолли дала совет женщине, которая начала жить с любимым человеком и внезапно столкнулась с неожиданной проблемой. Колонку специалистки публикует издание The Guardian.

К Коннолли обратилась читательница, которая съехалась с мужчиной после трех лет романа и стала замечать, что испытывает отвращение к его запаху. При этом, как объяснила женщина, секс с ним по-прежнему остается хорошим. «Это не такой запах, как после бега или поднятия тяжестей. Но бессознательно мое тело отвергает его. Иногда я думаю, может, у этого есть какое-то значение? Должен ли нравиться аромат любимого человека?» — задалась вопросом она.

В ответ Коннолли указала на то, что в человеческом поте есть феромоны, отвечающие за сексуальную притягательность. «Я не удивлюсь, если вы подсознательно сожалеете, что стали жить с человеком без физической приязни к нему. Может, нужно задать себе вопрос, нравится ли вам быть со своим партнером в целом, а не только в интимном плане?» — посоветовала психотерапевт.

Также она предложила женщине вспомнить, нравился ли ей аромат избранника раньше, и подумать, что могло на него повлиять, поскольку изменение в запахе может быть связано с ухудшением состояния здоровья мужчины. Кроме того, сексолог посоветовала предложить мужчине использовать одеколоны или средства после бритья с приятным для партнерши ароматом.

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Ранее системный консультант-психотехнолог Нина Йеллинек назвала способ мягко сообщить партнеру о его промахах в постели. По мнению специалистки, чтобы начать разговор о плохой интимной жизни, следует сначала поинтересоваться мнением партнера о качестве секса.

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      Александра Лисица
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