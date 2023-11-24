Кадыров рассказал о праведном пути и серьезных целях избившего Журавеля сына

Глава Чечни Кадыров: избивший Журавеля Адам Кадыров идет по праведному пути

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получивший девять наград его сын Адам Кадыров, избивший обвиняемого в поджигании Корана Никиту Журавеля, идет по праведному пути своего дедушки Ахмата Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Рамзана Кадырова, праведность пути его сына Адама была видна с юного возраста. В качестве подтверждения своих слов он рассказал, что молодой человек выучил наизусть Коран и занимается спортом.

«Адам поставил перед собой серьезные цели, к достижению которых уверенно идет. Самое главное — он стремится быть достойным памяти дорогого дедушки Ахмата-Хаджи. Мы желаем Адаму успешного воплощения в жизнь всех его намеченных планов», — написал в своем блоге глава Чечни.

Так он поздравил своего сына с 16-летием.

В сентябре Рамзан Кадыров признал, что его сын Адам Кадыров напал на Никиту Журавеля, который находится в СИЗО Грозного. К посту он прикрепил видеозапись, на которой Адам Кадыров бьет Журавеля. На видео молодой человек, одетый в камуфляж, наносит сидящему Журавелю несколько ударов — в том числе ногами в голову. После этого избитый падает на пол, и после Адам Кадыров наносит ему, уже лежащему на полу, еще удар.

5 ноября Адама Кадырова назначили начальником отдела безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров был главой этой службы при своем отце Ахмате Кадырове.