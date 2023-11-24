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11:33, 24 ноября 2023Спорт

Матч сборной России с Кубой внесут в Книгу рекордов страны

Матч сборной России по футболу с Кубой внесут в Книгу рекордов страны

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Товарищеский матч национальной российской команды против Кубы внесут в Книгу рекордов России. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Сборная страны побила собственный рекорд по числу футболистов, забивших в одном матче. Во встрече с Кубой отличились восемь разных игроков.

Церемония внесения матча в Книгу рекордов России должна пройти в начале декабря. Планируется, что в ней примет участие главный тренер сборной страны Валерий Карпин и руководство Российского футбольного союза (РФС).

Матч с Кубой прошел 20 ноября в Волгограде и завершился со счетом 8:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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      Алексей Гусев
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