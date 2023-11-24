Дачникам раскрыли способы избавиться от проблемного сорняка
Избавиться от мокрицы на даче можно при помощи ручной прополки или обработки гербицидом. Способы спасти загородный участок от проблемного сорняка раскрыла ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».
Прополка поможет, если мокрицы на территории не очень много. Однако убирать траву нужно до ее цветения — иначе семена распространятся по участку, и придется начинать все сначала. При сильном распространении наиболее эффективной будет обработка гербицидом, рассказала Коврижных.
«Обработка проводится осенью после сбора урожая. Через одну-две недели после опрыскивания сорняк погибнет. При необходимости можно провести повторную обработку весной за 3 недели до высадки овощных культур», — пояснила агроном.
Ранее дачникам назвали способ спасти теплицу от обрушения зимой. Эксперты советуют на период холодов снять поликарбонат, оставив один каркас теплицы. Кроме этого можно установить Т-образные подпорки.