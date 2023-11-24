Дачникам раскрыли способы избавиться от проблемного сорняка

Агроном Коврижных: избавиться от мокрицы на даче нужно до ее цветения

Избавиться от мокрицы на даче можно при помощи ручной прополки или обработки гербицидом. Способы спасти загородный участок от проблемного сорняка раскрыла ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Прополка поможет, если мокрицы на территории не очень много. Однако убирать траву нужно до ее цветения — иначе семена распространятся по участку, и придется начинать все сначала. При сильном распространении наиболее эффективной будет обработка гербицидом, рассказала Коврижных.

«Обработка проводится осенью после сбора урожая. Через одну-две недели после опрыскивания сорняк погибнет. При необходимости можно провести повторную обработку весной за 3 недели до высадки овощных культур», — пояснила агроном.

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