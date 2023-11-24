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09:37, 24 ноября 2023Среда обитания

Дачникам раскрыли способы избавиться от проблемного сорняка

Агроном Коврижных: избавиться от мокрицы на даче нужно до ее цветения

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Избавиться от мокрицы на даче можно при помощи ручной прополки или обработки гербицидом. Способы спасти загородный участок от проблемного сорняка раскрыла ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Прополка поможет, если мокрицы на территории не очень много. Однако убирать траву нужно до ее цветения — иначе семена распространятся по участку, и придется начинать все сначала. При сильном распространении наиболее эффективной будет обработка гербицидом, рассказала Коврижных.

«Обработка проводится осенью после сбора урожая. Через одну-две недели после опрыскивания сорняк погибнет. При необходимости можно провести повторную обработку весной за 3 недели до высадки овощных культур», — пояснила агроном.

Ранее дачникам назвали способ спасти теплицу от обрушения зимой. Эксперты советуют на период холодов снять поликарбонат, оставив один каркас теплицы. Кроме этого можно установить Т-образные подпорки.

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      Нина Ташевская
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