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07:48, 24 ноября 2023Среда обитания

Дачникам назвали способ спасти теплицу от обрушения зимой

Агроном Коврижных: зимой теплица обрушится под снегом, если ее не укрепить

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Зимой теплится обрушится под весом снега, если не укрепить ее осенью. Способы сделать постройку прочнее дачникам назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает портал «БелНовости».

Эксперт советует на период холодов снять поликарбонат, оставив один каркас теплицы, однако такой способ подойдет не всем. Кроме этого можно установить Т-образные подпорки.

Коврижных подчеркивает, что укреплять теплицу подпорками необходимо именно под дугами, а не под проходящим под крышей горизонтальными стяжками — установка в этом месте не защитит строение от поломки. Дизайнер отметила, что лучше всего будет подвести по крышу доску-дюймовку и упереть подпорки в нее.

Ранее россиянам напомнили, что стоит сделать на даче перед наступлением зимы. Если участок останется без присмотра до прихода весны, необходимо слить всю воду из бочек, кранов и труб, а затем просушить их. Сделать это особенно важно при наличии системы водяного отопления дома.

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      Александра Качан
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