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12:10, 9 октября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по консервации дачи на зиму

Эксперт Вавилова: перед тем, как покинуть дачу до весны, стоит слить всю воду

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Перед тем как покинуть дачу до весны, в первую очередь нужно слить всю воду из бочек, кранов и труб, а затем просушить их. Советы по консервации дома и участка россиянам дали директор по развитию сервисной компании «Мой гектар» Олег Киреев и член правления Ассоциации деревянного домостроения Вера Вавилова, пишет «Российская газета».

Киреев подчеркнул, что особенно важно при наличии системы водяного отопления дома слить оттуда воду, иначе она замерзнет и повредит батареи. Эксперт добавил, что для предотвращения замерзания батарей в них можно залить антифриз, который дополнительно смажет отопительную систему. Вавилова также напомнила о необходимости слить воду из бачков унитаза, чтобы те не лопнули. При игнорировании этого пункта в случае отсутствия постоянного отопления на даче зимой трубы могут лопнуть из-за промерзания, в результате чего придется проводить глобальный ремонт коммуникаций. При наличии в садово-огородническом некоммерческом товариществе общего уличного водопровода во избежание разрыва труб в день выключения воды в поселке понадобится открыть уличные краны.

Чтобы дачный дом не промерз за зиму, его стоит протапливать — либо дистанционно с помощью мобильных приложений, либо за счет периодических визитов на участок. Помимо этого, перед отъездом с дачи на долгое время нужно проверить, везде ли выключено электричество, чтобы избежать риска пожара и не получить весной внушительные счета за электроэнергию. Следующий пункт подготовки к зиме — проверка подвала на герметичность. «Вентиляционный выход из него со стороны улицы должен располагаться выше предполагаемого уровня снега, чтобы помещение могло проветриваться», — объяснил Киреев.

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Перед отъездом с дачи также стоит заранее починить крышу, если существует риск ее протечки. Защитить кровлю, водосточную систему и придомовую территорию от повреждения поможет установка снегодержателей. Если на участке есть теплицы, то в них нужно поставить дополнительные точки опоры, чтобы они не рухнули под тяжестью сугробов.

Специалисты упомянули и об очистке септика. Воду из системы скважины нужно будет обязательно слить, иначе насосы могут выйти из строя. Для утепления скважины можно установить греющий кабель. Следующий шаг — уборка или осторожное сжигание листьев, после которого землю можно перекопать либо посадить на ней сидераты, чтобы улучшить состояние почвы.

Наконец, участок и дом стоит защитить от грызунов. Перед отъездом нужно убедиться, что в доме нет скоропортящейся еды, а все крупы, мука и другие продукты с длительным сроком хранения хорошо упакованы — например, в стеклянные банки. Под домом на свайном фундаменте можно натянуть сетку от грызунов.

В октябре агроном Анастасия Коврижных назвала популярные ошибки при подготовке дачи к зиме.

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    Полина Кислицына
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