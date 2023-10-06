Названы популярные ошибки при подготовке дачи к зиме

Агроном Коврижных: перекопка и удобрения помогут подготовить почву к зиме

При подготовке дачи к зиме нельзя обойти вниманием ни почву, ни деревья, ни кустарники. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в разговоре с «БелНовостями» назвала популярные ошибки садоводов, которые они допускают перед заморозками.

В преддверии зимних холодов нельзя пренебрегать перекопкой грунта. Важно не переборщить и разрыхлить почву не больше чем на пять сантиметров, иначе с патогенами можно лишить почву и полезной микрофлоры. Насытить землю ценными веществами помогут удобрения и сидеральные культуры.

Деревья нуждаются в побелке не только весной, но и осенью. Слой извести или спецкраски защитит кору от вредителей, низких температур и лучей солнца. В преддверии зимы дачники привыкли подрезать лишние ветки у кустарников, но и здесь важно не переусердствовать. При срезании веток стоит оставлять хотя бы три сантиметра и сохранять молодые побеги, не пораженные болезнями.

Ранее специалисты перечислили лучшие сидераты для посадки осенью. Размягчить даже самый твердый грунт помогут белая горчица, рапс и горох. Эти озимые покровные культуры способны избавить огород от сорняков и вредителей. Они питают почву полезными веществами и задерживают снег.