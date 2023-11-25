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17:44, 25 ноября 2023Спорт

Дзюба заявил об отказе от общения с журналистами

Футболист «Локомотива» Артем Дзюба заявил об отказе от общения с журналистами

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил об отказе от общения с журналистами. Его слова приводит «Чемпионат».

«Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», — рассказал форвард.

25 ноября «Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 3:3.

В августе Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза условно дисквалифицировал Дзюбу на два матча за оскорбление журналиста. Его также обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Ранее футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место».

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      Дарья Коршунова
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