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08:03, 26 ноября 2023Моя страна

В Дагестане выберут лучшего дирижера среди студентов колледжей России

В Дагестане стартовал Всероссийский конкурс хоровых дирижеров

Фото: Lucas Alexander / Unsplash

В Дагестане проходит первый всероссийский конкурс имени заслуженного деятеля искусств РФ Рамазана Гаджиева. Об этом сообщает ТАСС.

Студенты музыкальных колледжей и училищ поборются за звание учшего хорового дирижера. В Минкультуры региона сообщили, что конкурс призван выявить ярких и талантливых хоровиков, способствовать их профессиональному росту.

В составе жюри лучшие профессора ведущих творческих вузов страны. В министерстве также рассказали, что конкурс связан с именем выдающегося музыканта, дирижера, педагога Рамазана Гаджиева, который внес весомый и значимый вклад в развитие хорового и оперного искусства республики, в подготовку музыкальных кадров среднего и высшего звена.

Программа конкурса рассчитана на четыре дня. В завершающий, четвертый день пройдет награждение участников в зале Кумыкского театра в Махачкале.

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      Варвара Кошечкина
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