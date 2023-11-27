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10:33, 27 ноября 2023Силовые структуры

Глава российской НКО получил миллионные взятки и попал под следствие

В Кировской области экс-главу «Фонда капитального ремонта» обвинили в коррупции

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Кировской области следователи предъявили обвинение в коррупции бывшему директору некоммерческой организации (НКО) «Фонд капитального ремонта». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки») и 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Мужчина находится под стражей.

По версии следствия, он получил шесть взяток в крупном размере и еще по одной — в особо крупном и значительном размерах. Обвиняемый также разработал схему по выводу денег из НКО. Общая сумма полученных взяток и похищенных денег составила более шести миллионов рублей.

Экс-глава НКО «Фонд капитального ремонта» лично и через посредников неоднократно получал от представителей обществ с ограниченной ответственностью взятки за заключение договоров между ООО и его НКО на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, беспрепятственную приемку и своевременную оплату выполненных работ в рамках данных договоров.

С 2021 года деньги переводились на банковский счет подконтрольного ему юридического лица, зарегистрированного в Москве, а потом обналичивались и передавались обвиняемому. Обозначались они как членский взнос. Мужчина также разработал схему вывода денег из НКО через подконтрольные ему фирмы путем перечисления им авансов на выполнение работ, которые фактически не выполнялись.

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      Варвара Митина
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