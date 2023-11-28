Блокировку автомобилей BMW и Mercedes в России объяснили

Автоэксперт Тимашов допустил блокировку доступа к ПО ввезенных в РФ автомобилей

Зарубежные автомобильные концерны могут ограничивать пользователям в России доступ к программному обеспечению, но история с полной блокировкой автомобиля похожа на фейк. Такое мнение в разговоре с НСН высказал директор по сервису ГК «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Мы не встречали таких прецедентов», — уточнил Тимашов. По его словам, производителям сложно заблокировать автомобиль с использованием офлайн-диагностики, а от онлайн-версий Россия сейчас отключена. При этом в теории зарубежные концерны могут блокировать доступ к программному обеспечению, допустил он. Перепрограммировать такие автомобили вполне возможно, но гарантий качества при этом никто не даст, добавил Тимашов. Потребителю важно самому определиться с тем, насколько он готов преодолевать подобные трудности, объяснил автоэксперт.

Ранее стало известно, что собственники автомобилей BMW, Mercedes и Renault, ввезенных в Россию по неофициальным каналам, столкнулись со сбоем в работе. Он происходил при подключении техники к несертифицированному диагностическому оборудованию. По словам экспертов, автомобили считали, что их угнали, из-за чего представителям сервисных центров приходилось сбрасывать прошивку авто до заводских настроек.

С прошлого года западные компании стали приостанавливать поставки своих машин в Россию, отключать их диагностику и ПО. В дальнейшем из-за ввоза по неофициальным каналам прошивка авто стала выдавать ошибки при сверке кодов безопасности, рассказали представители отечественных дилерских центров.