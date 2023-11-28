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07:56, 28 ноября 2023Экономика

В России резко выросла добыча газа

«Ъ»: добыча газа в России выросла на 11,8 % по итогам октября

Фото: Russian Look

По итогам октября суммарные объемы добычи газа в России резко выросли примерно на 11,8 процента в годовом выражении и достигли уровня в 60,13 миллиарда кубометров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Однако по итогам первых десяти месяцев добыча газа в стране, напротив, сократилась на четыре процента в годовом выражении и упала до 534,5 миллиарда кубометров. При этом объемы производства газа в октябре продемонстрировали противоположную динамику, увеличившись год к году на 14,6 процента. За второй месяц осени суммарные объемы достигли уровня в 38,6 миллиарда кубов, уточнили собеседники газеты.

Добыча газа в России растет третий месяц подряд. Так, по итогам сентября суммарные объемы увеличились 2,7 процента в годовом выражении.

За первый месяц осени в стране добыли в общей сложности 47,6 миллиарда кубометров топлива. Таким образом, в октябре показатель увеличился сразу на 12,53 миллиарда кубов. При этом положительную динамику эксперты зафиксировали и по итогам августа 2023 года. Аналитики связали подобную тенденцию с рядом факторов, включая наращивание поставок по «Силе Сибири» в Китай и стабильное потребление топлива на внутреннем рынке.

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      Анатолий Акулов
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