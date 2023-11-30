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05:42, 30 ноября 2023Бывший СССР

Раскрыты последствия антироссийской политики Украины

Эксперт Кущ предрек Украине смерть для глобального Юга из-за политики против РФ

Фото: Unsplash

Эксперт Алексей Кущ заявил, что глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики. Об этом он высказался в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, опубликованном на YouTube.

По словам специалиста, когда Украина называет себя неким «легионом» или «форпостом Запада», глобальный Юг испытывает «фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого».

«И "легион Запада" в их понимании — это не очень хорошая система, которая несет для них угрозу. Это большая проблема, если мы будем позиционировать себя как "легион Запада", то для глобального Юга мы попросту умрем», — объяснил он.

Ранее страны «глобального Юга» не заинтересовались мирной формулой Украины, поскольку их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт. По данным агентства Bloomberg, старания Киева и президента страны Владимира Зеленского оказались напрасными.

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      Марина Совина
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