Депутат Госдумы от ЛДПР ответил на сообщения о возможном лишении его мандата

Депутат Госдумы от ЛДПР Напсо не увидел оснований для лишения его мандата

Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо назвал сообщения о возможном лишении его мандата за прогулы инсинуациями. Об этом парламентарий заявил в беседе с РБК.

Он не увидел оснований для процедуры, объяснив, что находится на официальном больничном, который оформлен в соответствии с законом. По словам депутата лечение займет некоторое время, но по его завершении он вернется к своим обязанностям в Госдуме. «Я регулярно посещаю фракцию в онлайн-формате, комитет я тоже регулярно посещаю по онлайн. Несмотря на то что я на больничном, я все равно участвую в этом», — заверил Напсо, подчеркнув, что также ведет онлайн-приемы граждан, когда позволяет состояние.

Парламентарий напомнил, что запустить процедуру лишения мандата может только фракция, комитет или комиссия. При этом депутат, которого хотят лишить полномочий, должен отсутствовать в течение 30 дней без уважительной причины.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают вопрос лишения мандатов двух депутатов от ЛДПР — Бориса Пайкина и Юрия Напсо. Эту информацию «Ведомостям» сообщили два источника в нижней палате парламента. По их данным, Напсо не голосовал на пленарных заседаниях с 11 апреля 2023 года. При этом парламентарий вновь начал голосовать 1 ноября, когда «за систематическое неисполнение депутатских обязанностей» лишили мандатов его коллегу по ЛДПР Василия Власова и депутата от партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова.

Власов, которого считают любимым депутатом основателя ЛДПР Владимира Жириновского, назвал лишение его мандата политическим заказом. Он заявил, что намерен обратиться в Верховный суд. «Многие коллеги знают меня, знают, что я не прогульщик, не человек, который бегает», — заверил он.

Политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» назвал две версии кампании против Власова. Согласно одной из них, все происходит с согласия парламентария, а тот намеренно пропускал парламентские сессии, чтобы появился повод лишить его мандата.