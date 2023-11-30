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15:05, 30 ноября 2023Силовые структуры

Двоих руководителей московских PR-агентств арестовали за вымогательство

МВД: в Москве арестовали двоих руководителей PR-агентств за вымогательство

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы арестовал двоих руководителей столичных PR-агентств, публиковавших фейки в популярных Telegram-каналах, по делу о вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

О каких именно каналах в мессенджере идет речь, в ведомстве не уточняется. По имеющейся информации, в криминальной схеме участвовали около 20 человек. Роль каждого из них устанавливается.

По предварительным данным, руководители PR-агентств и их партнеры публиковали в принадлежавших им Telegram -каналах клеветнические сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этой информации и отказ от дальнейшего ее распространения они требовали денежные средства в особо крупном размере.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. Все они объединены в одно производство.

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