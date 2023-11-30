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14:28, 30 ноября 2023Моя страна

На Сахалине начался конкурс живой инструментальной музыки

В Сахалинском колледже 29 и 30 ноября проходит конкурс инструментальной музыки

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

На Сахалине начался конкурс живой инструментальной музыки для учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ, средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений и самодеятельных исполнителей. Об этом сообщает KP.RU.

Выступления музыкантов проходят 29 и 30 ноября. Торжественное закрытие и награждение победителей в Сахалинском колледже искусств состоится 1 декабря.

Известно, что в 2023 году заявки на участие в конкурсе подали около 70 человек из Поронайского, Ногликского, Долинского, Углегорского, Анивского, Холмского районов и города Южно-Сахалинска.

Кроме прослушиваний в программе запланированы мастер-классы, круглые столы и индивидуальные консультации.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском пройдет фестиваль сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на Камчатке.

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      Карина Черных
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