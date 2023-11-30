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02:26, 30 ноября 2023Культура

Умерла актриса из «Секса в большом городе»

Актриса Фрэнсис Стернхаген из «Секса в большом городе» умерла в возрасте 93 лет

Фото: Reuters

Умерла американская актриса Френсис Стернхаген. Об этом пишет портал People со ссылкой на заявление семьи.

Артистка, отметившаяся ролями в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», скончалась на 94-м году жизни от естественных причин.

Стернхаген начала карьеру в кино в 1948 году. Всего она снялась в 91 картине, последний раз она появлялась на съемочной площадке фильма «А вот и она» 2013 года. За роль Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе» она была номинирована на премию «Эмми».

26 сентября стало известно о смерти шотландского актера и музыканта Дэвида Маккаллума, известного по роли в сериале «Секс в большом городе». Артисту был 91 год.

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      Марина Совина
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