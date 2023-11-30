Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 1 декабря 2023Мир

В Германии объяснили успешность атак российских беспилотников на Украине

Журналист Репке: украинские средства РЭБ не справляются с российскими дронами

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

У украинской армии нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества. Об этом написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.

По его мнению, Киеву нужно поставить как можно больше средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), так как из-за большого количества дронов-камикадзе российская сторона готова поражать любые цели, даже незначительные.

Ранее в ноябре в британском The Economist вышел материал, посвященный эффективности российских средств РЭБ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Названы три главных изменения в жизни россиян в декабре. Что ждет автомобилистов, туристов и пользователей соцсетей?

      В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов

      В Чехии оценили идею о защитном куполе НАТО над Украиной

      В Германии объяснили успешность атак российских беспилотников на Украине

      Замурованную коммунальщиками при ремонте труб собаку спасли в Омске

      Названы последствия потери Финляндией российских туристов

      На Украине рассказали о лазейке для уклонистов от мобилизации

      Извращенец нашел способ подглядывать под юбки с помощью дыры в ботинке

      Отмену выборов на Украине объяснили желанием США затянуть конфликт

      ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости