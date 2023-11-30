В Германии объяснили успешность атак российских беспилотников на Украине

Журналист Репке: украинские средства РЭБ не справляются с российскими дронами

У украинской армии нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества. Об этом написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.

По его мнению, Киеву нужно поставить как можно больше средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), так как из-за большого количества дронов-камикадзе российская сторона готова поражать любые цели, даже незначительные.

Ранее в ноябре в британском The Economist вышел материал, посвященный эффективности российских средств РЭБ.