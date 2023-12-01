Названы три главных изменения в жизни россиян в декабре. Что ждет автомобилистов, туристов и пользователей соцсетей?

Россиян смогут штрафовать за летние шины и обяжут сдавать загранпаспорта в МВД

Три главных изменения в жизни россиян, которые произойдут в декабре 2023 года, — это появление наказания за использование летних шин зимой, авторизация на интернет-ресурсах с помощью российских сервисов и обязанность части россиян сдавать загранпаспорта при выезде за границу. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат Илья Весновский.

С 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать за езду на летней резине. Однако обещают этого не делать

Отказ от использования зимней резины в декабре, январе и феврале, а также установка шин с шипами противоскольжения в летние месяцы вошли в обновленный список неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортного средства. Соответствующее постановление правительства вступило в силу еще в сентябре 2023 года.

На транспортном средстве категорий M1 (не более восьми мест для пассажиров, к этой категории относятся практически все легковые автомобили — прим. «Ленты.ру») и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль) пункт 5.2. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

В соответствии со статьей 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), управление автомобилем с неисправностями, к которым теперь относится использование шин не по сезону, наказывается штрафом в размере 500 рублей.

Вместе с тем 29 ноября, за два дня до начала зимы, глава Госавтоинспекции Михаил Черников пообещал, что наказывать автомобилистов не будут. Однако добавил, что каждый водитель должен сам подготавливать свою машину к дороге.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По мнению адвоката Ильи Весновского, слова главы Госавтоинспекции выглядят «малообнадеживающими». Он напомнил, что обязательное наличие на автомобиле зимних шин в декабре, январе и феврале теперь закреплено в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Несоблюдение этих требований повлечет ответственность, предусмотренную статьей 12.5 КоАП, добавил Весновский. В том числе это может быть штраф.

Как будет складываться правоприменительная практика со штрафами за шины не по сезону, мы начнем понимать уже довольно скоро. С наступлением зимних месяцев опоздавшим со сменой летней резины водителям могут начать прилетать новые штрафы Илья Весновский адвокат

О риске штрафа за летнюю резину предупреждала и адвокат Татевик Чугурян, с ней соглашался коллега из юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов. Однако, по его словам, штраф — это лишь одна из возможных форм наказания за нарушение: законом предусмотрено и предупреждение, которым, скорее всего, и будут ограничиваться сотрудники ГИБДД в первое время.

Части россиян придется сдавать свои загранпаспорта

Основания для признания заграничного, дипломатического и служебного паспортов недействительными теперь закреплены Федеральным законом от 13 июня 2023 года «О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"», который вступит в силу 11 декабря.

По словам адвоката Весновского, раньше вопрос недействительности документа не был в достаточной степени урегулирован, что создавало коррупционные риски. Новая норма устраняет пробел в законодательстве, сказал юрист.

Когда загранпаспорт могут признать недействительным? Основания для признания загранпаспорта недействительным:

Изменение данных владельца (ФИО, пол, дата и место рождения)

Прекращение гражданства или отмена решения о его приобретении

Оформление паспорта по поддельным или по недействительным документам

Внесение в паспорт недостоверных сведений

Непригодности паспорта для дальнейшего использования

Утрата паспорта

Неполучение паспорта его владельцем

Еще одно изменение — предписание россиянам с доступом к гостайне передавать свои загранпаспорта на хранение в МВД, судебным приставам или работодателям, ограничившим им выезд за границу. К этой категории граждан относятся, в частности, военнослужащие и силовики, пояснил Весновский. «В случае принятия в отношении таких граждан решения о временном ограничении права на выезд, их загранпаспорта передаются на хранение по месту их службы до окончания срока ограничения на выезд», — сказал он.

Передать паспорт нужно в течение пяти дней после получения уведомления о запрете на выезд, иначе загранпаспорт признают недействительным.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Авторизоваться на интернет-ресурсах можно будет только при помощи российских сервисов. Но после переходного периода

Закон о новых правилах авторизации был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце июля и начнет действовать 1 декабря. Документ запрещает регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты и аккаунтов на иностранных сервисах, таких как Google и Apple ID. Для регистрации необходимо будет использовать российскую электронную почту, номер мобильного телефона, аккаунт на «Госуслугах» или данные Единой биометрической системы (ЕБС).

Как объяснил адвокат Илья Весновский, проводить авторизацию пользователей исходя из новых требований обяжут владельцев сайтов. «Предполагается, что таким требованиям отвечают российские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", интернет-портал Mail.ru и некоторые другие сервисы. При этом закон исключает возможность авторизации на российских сайтах и в приложениях через зарубежные сервисы авторизации», — сказал он.

Автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин, объяснил необходимость нововведений требованиями безопасности. По его словам, запрет на авторизацию через иностранные сервисы позволит обеспечить сохранность персональных данных россиян.

При этом днем 30 ноября Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который продляет переходный период для введения нового порядка регистрации на сайтах до 1 января 2025 года. Документ вступит в силу после того, как пройдет Совфед и будет подписан президентом. Тем временем, пользователи сообщили «Ленте.ру», что уже получают уведомления от российских сайтов о том, что доступ к ним по регистрации через иностранные сервисы (например, почту Gmail) вскоре будет отключен.